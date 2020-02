Deschildre Streekproducten zet in op ambachtelijke producten en krijgt 14 nieuwe erkenningen van 100 % West-Vlaams Leen Belpaeme

24 februari 2020

16u17 4 Oostende Karel Deschildre is ondertussen 2,5 jaar bezig op de Oosteroever met het verkopen van streekproducten. Het gamma is ondertussen uitgebreid naar 150 ambachtelijke producten, maar ook de charcuterie van Deschildre werd sinds kort allemaal erkend als 100 procent West-Vlaams.

Deschildre Streekproducten mag 14 streekproducten toevoegen aan hun gamma, daarmee is de volledige vleeswarentoonbank ondertussen officieel erkend door 100 % West-Vlaams. Karel Deschildre hecht dan ook veel belang aan het authentieke en ambachtelijke karakter van de producten die ze verkopen. Dat heeft hij ongetwijfeld meegekregen van vader Willy, een voorvechter van de streekproducten. “De erkenning van 100 % West-Vlaams of een erkenning door Vlaanderen is enorm belangrijk. We werken samen met lokale mensen en de kwaliteit van het eten staat voorop. We hebben hier een eetbaar museum gecreëerd op de Oosteroever want het gaat stuk voor stuk om eetbaar erfgoed”, vertelt Willy Deschildre. In het assortiment zitten ondertussen ook al drie producten die ontwikkeld werden in samenwerking met Seaweedchef Donald Deschagt. Ook deze producten werden erkend als 100 procent West-Vlaams. Eerst was er de zee-saucisse maar ondertussen kan je proeven van de zeeschelletjes en de Boudin de mer.

150 streekproducten

Je kan op de Oosteroever ook heel wat andere streekproducten proeven en kopen. “We hebben een assortiment van 150 producten. Dat varieert wel van seizoen. We hebben Vlaamse wijnen en bieren, koffie, snoepgoed, koekjes, mattetaarten, likeur en veel meer. We geven ook rondleidingen en workshops in de winkel. Op die manier willen we ons onderscheiden en het verschil aantonen tussen authentieke, ambachtelijke productie en industriële producten. Mensen vragen hier wel eens een cola, maar dat zal je hier niet krijgen”, vertelt Karel.

Ondertussen werden ook de zeebeschuiten van bakkerij Desmedt en de speculaaskoeken met glazuur van bakkerij Vanheste erkend als Vlaamse streekproducten. De producten werden eerder al erkend bij andere producenten. Bij deze erkenning is ook geschiedenis belangrijk ten opzichte van de erkenning door 100 procent West-Vlaams. “Onze producten met de Seaweedchef zijn bijvoorbeeld volledig nieuwe producten. Bij de Vlaamse erkenning is het belangrijk dat er een traditie is in de streek. Het product moet ook minimaal 25 jaar bestaan”