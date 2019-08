Dertigtal personen geëvacueerd uit Koninklijke Villa tijdens brand in saunacomplex Bart Boterman

30 augustus 2019

17u14 28 Oostende Een dertigtal aanwezigen is vrijdagvoormiddag geëvacueerd uit de Koninklijke Villa in Oostende door een brand in het sauna-gedeelte. Er zat niemand in de sauna en er vielen geen gewonden.

Het personeel had de brandweer gebeld toen er rookontwikkeling werd geconstateerd in de sauna. “Veiligheidshalve is een dertigtal personen geëvacueerd. De brandweer bluste het vuur maar de sauna in kwestie is volledig vernield", zegt commissaris Katrien Jonckheere van de Lokale Politie Oostende. Volgens de brandweer is de oorzaak accidenteel. Wellicht gaat het om een kortsluiting. De activiteiten in de Koninklijke Villa, een onderdeel van revalidatiecentrum BZIO, kunnen wel nog doorgaan. Het saunagedeelte is afgesloten.