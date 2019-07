Dertigtal bestuurders beboet na parkeren op het Klein Strand Bart Boterman

01 juli 2019

12u23 0 Oostende De politie van Oostende had zondagnamiddag plots handenvol werk met foutparkeerders. “Een dertigtal bestuurders had er niet beter op gevonden om hun auto op het Klein Strand te parkeren. En dat is natuurlijk verboden”, zegt korpschef Philip Caestecker. Het leverde zelfs hilarische taferelen op, want mening auto had zich bovendien vast gereden in het losse zand.

Het begon met een bestuurder die het beu was om een plekje dichtbij de Zeedijk te zoeken en zich dan maar op het strand zette. Andere bestuurders vertoonden kopieergedrag en volgden het voorbeeld. De Strandparking achter het station was nochtans geopend, maar sommigen namen ‘Strandparking’ te letterlijk. Niet veel later kwam de politie ter plaatse. “Alle auto’s die er stonden, werden geverbaliseerd. In totaal gaat het om een dertigtal wagens. Het levert een boete van 58 euro op”, aldus de korpschef. Er werden geen auto’s getakeld. Sommige bestuurders die zich vast hadden gereden, kenden wel heel wat moeite om hun vierwieler er weg te krijgen met behulp van mankracht en attributen onder de wielen.