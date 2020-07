Dertiger onder invloed van drugs opgepakt Mathias Mariën

26 juli 2020

16u20 0 Oostende Langs de Troonstraat in Oostende heeft de politie vrijdagnacht even na 2 uur een 36-jarige man opgepakt.

De politie kreeg melding dat een persoon aan de deurklinken van geparkeerde voertuigen aan het voelen was. Een patrouille ging ter plaatse en kon de man er aantreffen. Bij controle werd een kleine hoeveelheid drugs aangetroffen. De man was duidelijk onder invloed en werd opgesloten in de cel in het kader van de drugswetgeving.