Dertiger krijgt jaar cel voor liefst zeven feiten van weerspannigheid en vijf vechtpartijen: één man werd halfdood geslagen voor discotheek Siebe De Voogt

19 november 2019

14u18 0 Oostende Een 32-jarige Oostendenaar moet een jaar naar de cel voor vijf vechtpartijen en liefst zeven feiten van weerspannigheid tegenover de politie. Vincent F. bedreigde ook de familieleden van de agenten. Bij één van de vechtpartijen werd een man halfdood geslagen.

De politie van Oostende heeft sinds de zomer van 2016 de handen vol met de 32-jarige Vincent F. Om de haverklap worden ze opgeroepen voor vechtpartijen waarbij de dertiger betrokken is. En ook tegenover de agenten gedraagt de man zich bijzonder agressief. F. moest zich vorige maand in de Brugse rechtbank verantwoorden voor liefst zeven feiten van weerspannigheid en vijf vechtpartijen, die tussen de voorbije drie jaar plaatsvonden in Oostende. De Oostendenaar liet het niet na om agenten en hun familie te bedreigen. “Ik ga jullie de keel oversnijden” of “Ik maak jullie familie kapot”, waren maar enkele van de doodsbedreigingen aan hun adres.

“De beklaagde heeft een opvliegend karakter”, stelde de procureur. “Hij heeft niet veel nodig om plots uit te vliegen of op mensen te slaan.” Dat bleek ook op 30 september 2016. Die dag kreeg F. het voor discotheek Black Pearl aan de stok met een andere man. Het slachtoffer werd halfdood geslagen en lag uiteindelijk 20 dagen in het ziekenhuis. Vincent F. stak net als tijdens zijn verhoren de schuld op de politie. “Zij schonden m’n mensenrechten. Telkens ik gearresteerd werd, werd ik geslagen als een hond”, beweerde hij. De man kreeg dinsdagmorgen één jaar effectief opgelegd. Hij moet ook 800 euro betalen. Twaalf slachtoffers kregen van de rechter in totaal 4.280 euro aan schadevergoedingen toegekend.