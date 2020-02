Dertiger krijgt 37 maanden cel voor drugshandel die aan het licht kwam na zwaar ongeval op snelweg Siebe De Voogt

13 februari 2020

15u18 0 Oostende Een 32-jarige Oostendenaar heeft een effectieve gevangenisstraf van 37 maanden gekregen voor de verkoop van cannabis. Zijn toenmalige vriendin praatte de man aan de galg, maar het was pas na een zwaar ongeval op de E17 dat het onderzoek naar de dealer in een stroomversnelling geraakte.

De 22-jarige vrouw uit Gistel diende op 30 september 2017 klacht in tegen de dertiger, die zich volgens haar bezig hield met het verkopen van drugs. Het koppel had relatieproblemen en ging korte tijd nadien uit elkaar. Het gerecht startte een onderzoek op naar de handel van de Oostendenaar, maar aanvankelijk leverde dat weinig op. Het was pas op het moment dat de man op 3 januari 2018 een zwaar ongeval had op de E17, dat het onderzoek in een stroomversnelling raakte. Na de crash trof de politie in z’n wagen 300 gram cannabis aan. De Oostendenaar bleek de drugs net aangekocht te hebben in Nederland.

Telefonieonderzoek wees volgens het parket uit dat hij in 2017 bijna een jaar lang cannabis aan de man bracht. Hij maakte daar meer dan 6.000 euro winst mee. De dertiger is geen onbekende voor het gerecht en werd in het verleden al 29 keer veroordeeld. In het nieuwe dossier kreeg hij donderdagmorgen 37 maanden cel. De rechter verklaarde zijn winsten verbeurd en beval z'n onmiddellijke aanhouding. Opvallend genoeg stond ook de ex-partner van de Oostendenaar mee terecht. Het onderzoek wees immers uit dat de vrouw haar toenmalige vriend af en toe zou geholpen hebben met leveringen. Ze kreeg daarvoor de opschorting van straf.