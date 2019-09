Derde bestuurder in anderhalve maand tijd rijdt rechtdoor op Kennedyrotonde: ook deze had gedronken Bart Boterman

21 september 2019

17u33 0 Oostende Opnieuw is een dronken bestuurder rechtdoor gereden aan de Kennedyrotonde in Oostende, komend van de autosnelweg A10. Vrijdagnacht rond 00.30 uur maakte een 20-jarige Bruggeling een zware crash. Het gaat om het derde ongeval in anderhalve maand tijd.

Het voertuig is total loss door passage of tal van bermen en boordstenen. De bestuurder bleef lichtgewond maar legde volgens de politie een positieve ademtest af.Hij had bovendien nog maar net een rijbewijs en zal het bij de politierechter mogen uitleggen. De bestuurder mag van geluk spreken dat zijn voertuig niet in de vijver belandde, want bij de vorige twee ongevallen was dat wel het geval.

Op zaterdag 10 augustus belandde namelijk een vrachtwagen in de vijver. In de nacht van zaterdag 17 augustus werd de brandweer zelfs opgeroepen voor een redding te water toen een personenwagen door de fontein in de vijver was gereden. Telkens hadden de bestuurders gedronken en kenden ze de plaats niets.