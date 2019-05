Dement Oostende is niet gelukkig met een nieuw initiatief in Kortrijk. “Gulden Pand is klakkeloos gekopieerd van ons Gouden Pand” Leen Belpaeme Peter Lanssens

29 mei 2019

16u31 0 Oostende Op 16 mei kondigde de stad Kortrijk aan dat zij voor het eerst de prijs bouwkundig erfgoed ‘Gulden Pand’ zal uitreiken.

Panden op Kortrijks grondgebied met een architecturale en/of historische waarde die de voorbije 7 jaar werden verbouwd komen in aanmerking om een prijs te winnen. Die werd het “Gulden Pand” gedoopt. Bij Dement in Oostende moesten ze onmiddellijk denken aan hun eigen Gouden Pand. Een actie die de actiegroep zelf zes keer heeft georganiseerd sinds 2006. “We zijn vanzelfsprekend enigszins fier dat een centrumstad, zoals Kortrijk, ons Gouden Pand kopieert maar zouden het toch geapprecieerd hebben indien zij in haar communicatie duidelijk had aangegeven vanwaar zij de mosterd voor haar ‘Gulden Pand’ precies gehaald heeft”, klinkt het bij de Oostendse organisatie.

In Kortrijk zeggen ze dat er wel degelijk naar Oostende werd verwezen. Gulden verwijst volgens schepen Wout Maddens overigens naar de guldensporenstad. “En dat is toch Kortrijk dacht ik. In tegenstelling tot de prijs in Oostende is onze prijs niet ontstaan als een reactie tg het beleid maar het is net een prijs vanuit het beleid samen met ABeko als aanmoediging voor private initiatieven die ons bouwkundig weer volledig tot hun recht laten komen. Laat het ons positief bekijken. Of het nu een gulden of een gouden pand is, we streven hetzelfde doel na.”