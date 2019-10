Dement bezorgd over beschermd gebouw voormalige hogeschool Leen Belpaeme

17u19 0 Oostende Verschillende ramen van de voormalige Katholieke hogeschool op de zeedijk staan gewoon open. Het pand is nochtans verlaten en momenteel wordt de procedure doorlopen om de nodige vergunningen te krijgen voor een woningproject. Erfgoedorganisatie Dement is bezorgd over het beschermd gebouw omdat er ook krakers van het pand zouden gebruik maken.

Vives Hogeschool is al een tijdje weg uit de gebouwen aan de Troonstraat en op de Zeedijk. De gebouwen werden verkocht aan vastgoedontwikkelaars en Global Estate Group uit Oostkamp heeft plannen voor de Kraal op de zeedijk. Momenteel staat het gebouw echter leeg en valt op dat enkele ramen gewoon openstaan of zelfs gewoon weg zijn. Dement klaagt de situatie ondertussen aan en contacteerde ook al het stadsbestuur. “Wat ons opvalt zijn de ingeslagen en openstaande ruiten en de verloedering van de beschermde gedeelten”, zegt Dement. “Het pand is onderhevig aan krakers, en blijkbaar wordt er helemaal niets gedaan om dit te vermijden of recht te zetten. Hopen de bouwpromotoren op een ‘ongelukje’ zoals in de Vercaemerschool, waar krakers het pand in brand staken? ‘Erfgoed weg’ betekent een nog meer winstgevend project.”

Eigenaar Global Estate Group ontkent echter dat er kwade bedoelingen zijn. “We hebben al heel wat geld gepompt in het beveiligen van het gebouw, maar dat is niet eenvoudig voor dergelijk gebouw. We nemen wel degelijk maatregelen, maar deze zullen we hier niet bekend maken. Het is zeker niet onze bedoeling om het gebouw te laten verloederen. We willen hier een prestigieus project van maken met respect voor het historisch erfgoed. We zijn bezig om alle nodige vergunningen te verkrijgen zodat we kunnen beginnen aan de werken, maar het duurt even vooraleer we de volledige procedure hebben doorlopen”, licht Kathleen Dewulf toe.