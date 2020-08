Deliveroo werkt samen met Proper Strand Lopers in aanloop naar World CleanUp day Leen Belpaeme

20 augustus 2020

15u08 0 Oostende Op zaterdag 19 september is het World CleanUp day, een wereldwijd sociaal actieprogramma in de bestrijding van zwerfafval. Deliveroo wil dit jaar een extra steentje bijdragen door in samenwerking met Proper Strand Lopers een wekelijkse Beach CleanUp te organiseren in Oostende.

Ook deze zomer is afval op het strand een groot probleem. Op 8 augustus eerder deze maand was het dramatisch en werd er op een avond meer dan 2.000 liter zwerfafval gevonden door de Proper Strand Lopers. Deze organisatie steekt al enkele jaren de handen uit de mouwen met vrijwilligers om zwerfvuil op te rapen. In de zomer verzamelen elke avond tientallen vrijwilligers op het Klein Strand om de populairste stranden proper te maken. Het project krijgt nu in het najaar een vervolg samen met Deliveroo, de bezorgservice die begin deze zomer ook actief is in Oostende. “Dit is waarschijnlijk een van de vreemdste zomers die velen van ons hebben meegemaakt. Nog nooit waren we zo blij om te kunnen genieten van onze mooie Belgische stranden. Terwijl iedereen via Deliveroo lekkere gerechten nu ook op het strand kan laten leveren, is het voor ons ook belangrijk dat we er voor zorgen om ze schoon te houden. Samen met Proper Strand Lopers willen we zij die helpen extra aanmoedigen en bedanken voor de inzet”, zegt Rodolphe Van Nuffel, woordvoerder bij Deliveroo.

De Deliveroo Beach CleanUp vindt elke zaterdag vanaf 22 augustus tot en met 19 september plaats aan de strandcabine van de Proper Strand Lopers, rechts van de Westelijke Strekdam om 19.30 uur. Vrijwilligers van #destrandhelden voorzien de deelnemers van het nodige materiaal voor een uurtje afval verzamelen op het strand. Bij elke volle emmer met afval, krijg je als beloning een Deliveroo voucher ter waarde van 10 euro.