Deliveroo komt naar Oostende en zoekt 50 koeriers Leen Belpaeme

05 juni 2020

10u52 7 Oostende De maaltijdservice Deliveroo is op zoek naar koeriers in Oostende waar het platform volgende maand wordt gelanceerd.

De maaltijdservice Deliveroo is reeds aanwezig in meer dan 35 Belgische steden met een service die gerechten levert. Nu bereidt Deliveroo zich voor om ook de West-Vlaamse badstad vanaf juli te bedienen. “We weten dat het moeilijk zal zijn voor de horeca om iedereen in restaurants te verwelkomen deze zomer en willen restaurateurs zo helpen om zoveel mogelijk gerechten te kunnen bereiden”, zegt Rodolphe Van Nuffel, woordvoerder Deliveroo België. “We merkten al een tijdje een sterke vraag naar Deliveroo in Oostende en we zijn verheugd om volgende maand onze service te kunnen lanceren.”

Koeriers

In Oostende creëert Deliveroo nieuwe werkmogelijkheden voor meer dan 50 koeriers die op zoek zijn naar flexibele werktijden. Kandidaten kunnen zich inschrijven op de website onder het deeleconomie statuut, student zelfstandige of zelfstandige https://deliveroo.be/nl/apply . “Wij zijn op zoek naar mensen die gepassioneerd zijn over hun stad, dynamisch zijn met een uitstekend gevoel voor service en op zoek zijn naar het voordeel van flexibele werktijden”, zegt de woordvoerder nog.

Deliveroo is een bezorgservice die in 2013 werd opgericht. Het bedrijf werkt met meer dan 80.000 restaurants en afhaalrestaurants en 60.000 koerier in meer dan 500 steden in 12 markten, waaronder Australië, Frankrijk, Hongkong, Italië, Ierland, Nederland, Singapore, Spanje, de Verenigde Arabische Emiraten, Koeweit en het Verenigd Koninkrijk. Sinds 2015 vindt je Deliveroo ook in België. Momenteel zijn er 3.500 koeriers actief in het land en werken 3.000 restaurants met Deliveroo.