Delfine Persoon trainde al even in het Feest- en Cultuurpaleis voor het boksgala maandag Leen Belpaeme

08 november 2019

18u01 0 Oostende De Versluys Dome wordt maandag 11 november voor één keer omgebouwd voor een groots boksgala met Delfine Persoon. Vrijdagmiddag traden de boksers al even aan op een podium in het Feest- en Cultuurpaleis voor een open training.

Het publiek dat vrijdagmiddag het shoppingcentrum in het Feest- en Cultuurpaleis betrad keken even verrast op toen ze de verzamelde boksers zagen staan, maar heel wat mensen bleven uiteindelijk kijken om de sporters aan het werk te zien. De tegenstander van Hedi Slimani , met name de Rus Maxim Churbanov, maar ook de tegenstandster van Delfine Persoon, Helen Joseph waren alvast te bewonderen. Deze publieke work-out was een eerste confrontatie met de tegenstander en de eerste keer dat ze hun live aan het werk zien. Komend weekend kan het publiek nog aanwezig zijn op de publieke weging voor de profboksers. De vindt plaats op zondag 10 november om 16 uur in de Vertrekhal van de Luchthaven van Oostende, Nieuwpoortsesteenweg 889.

Op 11 november is het dan tijd voor het Boksgala Oostende in de Versluys Dôme. De onbetwiste publiekstrekker wordt Delfine Persoon, die voor het eerst in actie treedt na haar vorige kamp tegen Katie Taylor. De kamp betekent het startschot van een campagne die een rematch met Katie Taylor als doel heeft. Om zich verder te meten met de wereldtop heeft Delfine beslist om in een lagere gewichtsklasse aan te treden, de Super Featherweights. Ze zal voor een nieuwe wereldtitel boksen en het hiervoor opnemen tegen de Nigeriaanse Helen Joseph.