Deelsteps verdwijnen tijdelijk uit het straatbeeld in Bredene en Middelkerke Timmy Van Assche

29 oktober 2019

15u27 16 Oostende Circ, de verdeler van de deelsteps in Bredene en Middelkerke, haalt de elektrische steps in beide gemeenten uit het straatbeeld, met de winter in het vooruitzicht. De deelsteps blijven echter wel tot het einde van de herfstvakantie op post. In Oostende is geen winterstop gepland.

Sinds begin september kunnen de inwoners en bezoekers van Bredene gebruik maken van de elektrische deelsteps van Circ, in Middelkerke kwamen de steps er al eind juni. Oostende was in mei de eerste om de deelsteps uit te testen. Nu trekt Circ tijdelijk de stekker uit het project in Bredene en Middelkerke. “De afgelopen maanden hebben we samen met de gemeentes (Bredene en Middelkerke, red.) een succesvol proefproject opgezet”, klinkt het in een persbericht van Circ. “We gebruiken de wintermaanden om de cijfers te analyseren. Intussen zal de gemeente een reglement en licentie opstellen dat past bij Bredene en Middelkerke. Met Circ zijn we alleszins van plan in te tekenen voor deze vergunning zodat we nog sterker kunnen terugkomen. We kijken uit naar een hopelijk verdere samenwerking in 2020 en zullen de gebruikers op de hoogte houden via onze app.” Tegenvallende cijfers? Of praktische problemen? Bij het bedrijf was niemand bereikbaar voor een woordje uitleg. Gebruikers die nog krediet hebben, kunnen via de app de klantendienst contacteren voor een terugbetaling.

“Verrassing”

“Een verrassende beslissing, want we hadden nog een overeenkomst voor een proefproject tot eind november”, zegt Yannick Wittevrongel, algemeen directeur in Bredene. “Nu, onze dienst Mobiliteit heeft met het bedrijf contact opgenomen en de steps blijven er deze herfstvakantie wel nog staan.” Ook Middelkerks schepen van Mobiliteit Eddy Van Muysewinkel (Lijst Dedecker) moest het eerst stellen met een droog mailtje van het bedrijf. “Na telefonisch onderhoud werd ons verteld dat ze toch nog deze herfstvakantie steps laten staan. Gelukkig maar, want net nu is er veel volk in onze gemeente. Hoe dan ook zijn we verrast door deze beslissing. We hadden zelfs nog een overeenkomst tot april volgend jaar.” Financiële gevolgen zijn er volgens beide gemeenten niet. Rond het krokusverlof, eind februari 2020, zouden de deelsteps terugkeren met meer moderne en duurzame onderdelen. Wie vanuit Oostende naar een van de twee buurgemeenten wil rijden met een step, zou dat evenwel probleemloos kunnen doen.