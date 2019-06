Deelsteps daverend succes: 30.000 ritten in de maand mei en nog eens 5.000 afgelopen weekend Timmy Van Assche

04 juni 2019

17u58 2 Oostende Precies één maand geleden werden de deelsteps in Oostende gelanceerd. In mei alleen al werden meer dan 30.000 ritten genoteerd.

Op zaterdag 4 mei reden de eerste deelsteps van het bedrijf Flash uit in Oostende. Op die eerste dag werden al meer dan 300 ritten geregistreerd, maar intussen is dat aantal per dag een veelvoud. Dat blijkt uit cijfers die schepen van mobiliteit Björn Anseeuw (N-VA) opvroeg. “Na die mooie start op de eerste dag is het aantal ritten gestegen naar het drievoudige op weekdagen en bijna het tienvoudige op weekenddagen”, zegt Anseeuw. “We spreken dus nu over duizenden ritten in het weekend en niet meer over honderden. Het is duidelijk dat de Oostendenaars, maar ook de toeristen, deze mobiliteitsoplossing omarmen. In mei alleen al spreken we over meer dan 30.000 ritten. En het blijft in stijgende lijn gaan. Het voorbije weekend bijvoorbeeld klokten we voor zaterdag en zondag samen af op meer dan 5.000 ritten.” Nu en dan wordt een gebruiker wel eens geconfronteerd met een technisch probleem. “Maar gelukkig heeft Flash, dat vanaf 15 juni luistert naar de nieuwe naam Circ, een goede klantenservice die je niet zomaar met een kluitje in het riet stuurt”, benadrukt Anseeuw. Wie problemen heeft kan hen bereiken op 04/268.25.15 of support.be@goflash.com.