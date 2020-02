Decathlon screent kandidaat-werknemers tijdens... middagje sporten: “Je ziet meteen wie teamspeler is” Winkel heeft 44 vacatures voor nieuwe vestiging in Oostende Leen Belpaeme

12 februari 2020

11u30 0 Oostende Op 1 april opent een nieuwe winkel van Decathlon in Oostende. De winkel zoekt nog 44 medewerkers. Om het juiste personeel te vinden organiseert de sportketen op 15 en 29 februari jobdagen met ...een sportactiviteit. Zo wordt de teamspirit bij de kandidaten getest.

De werken voor een nieuwe vestiging van Decathlon in Oostende zijn volop bezig. In aanloop naar de opening gaat de keten op zoek naar personeel, maar ze doen dat niet zomaar. Met de ‘Job & Sport Day’ heeft Decathlon een eigen manier ontwikkeld om potentiële kandidaten te testen, zowel op intellectueel als sportief niveau, individueel en collectief. De eerste 14 kandidaten werden al getest tijdens een Job & Sport Day. Geen klassiek sollicitatiegesprek, maar een namiddag sporten. “Tijdens het sporten vergeten potentiële kandidaten al snel dat het om een selectieprocedure gaat. Dan komt vaak hun échte persoonlijkheid naar boven. Interessant voor de werkgever die kan zien wie een leider is, wie de anderen motiveert en wie een volhouder is. Of wie graag initiatief neemt, positief is ingesteld en creatieve oplossingen bedenkt… Stuk voor stuk eigenschappen die tijdens het sporten zichtbaar worden en ons helpen om de juiste profielen te kiezen. De sportieve prestaties op zich spelen minder een rol”, licht Amélie Saey, toekomstig winkeldirecteur van Decathlon Oostende toe.

Interviews

Op zaterdag 15 en 29 februari houdt Decathlon Oostende nog twee ‘Job & Sport Days’ in de lounge van voetbalclub KV Oostende. Enkel kandidaten die solliciteerden via de website van Decathlon en uitgenodigd werden zijn hierop welkom. Uiteraard vult Decathlon de sportdag nog aan met meer klassieke rekruteringselementen, zoals interviews en cognitieve tests voor specifieke functies.

Aanbod

De winkel opent op 1 april en zal een oppervlakte hebben van 4.125 vierkante meter. Het is de eerste winkel aan de kust. “Decathlon Oostende mikt enerzijds op senioren met meer vrije tijd en anderzijds op jonge gezinnen die samen willen sporten of nieuwe sporten willen ontdekken. Zo zetten we sterk in op het populaire padel, maar ook op golf, hondensport en rollers. De dijk is dan ook het ideale speelterrein voor steps, rollers en skates. Uiteraard zijn er de typerende watersporten voor de kust, maar ook tal van reguliere sporten vind je in Oostende terug, zoals voetbal, basket en volleybal. Senioren zijn dan weer vaak actief in wandel-, fiets- en petanqueclubs”, zegt Amélie Saey.