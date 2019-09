Decathlon opent volgend jaar winkel in Oostende Leen Belpaeme

08u31 52 Oostende De sloop van de Oostendse hallen is begonnen langs de Torhoutsesteenweg. Decathlon wil hier in het voorjaar een nieuwe winkel openen. Er was enkele jaren geleden protest tegen de komst van de sportketen van onder meer Unizo, maar ondertussen zijn alle vergunningen in orde.

“We wilden heel graag naar Oostende komen omdat we weten dat er een grote vraag is in de regio. Er komt een winkel van 4500 m² op de locatie van de Oostendse hallen”, vertelt Lindsay Van Geersom van Decathlon. De werken zijn al voor de vakantie gestart, maar ondertussen wordt de sloop van het gebouw ook zichtbaar. “In het voorjaar van 2020 willen we graag de deuren openen. Het is moeilijk om er een concrete datum op te plakken, we wachten eerst de winter af. Ondertussen is wel de procedure opgestart om op zoek te gaan naar personeel voor de winkel.”