Decathlon opent volgend jaar winkel in Oostende, stad werkt aan plan om verkeersdrukte op te vangen Leen Belpaeme

05 september 2019

08u31 234 Oostende De sloop van de Oostendse hallen is begonnen langs de Torhoutsesteenweg. Decathlon wil hier in het voorjaar een nieuwe winkel openen. Er was enkele jaren geleden protest tegen de komst van de sportketen van onder meer Unizo, maar ondertussen zijn alle vergunningen in orde.

De plannen om een Decathlon te openen dateren al van 2012. Toen kwam er weliswaar tegenstand vanuit onder meer Unizo. De middenstandsorganisatie was bang dat een verdere uitbreiding van de baanwinkels shoppers uit de binnenstad zou weghouden. Decathlon bleef echter vastberaden om op deze locatie een vestiging te openen. “We wilden heel graag naar Oostende komen omdat we weten dat er een grote vraag is in de regio. Er komt een winkel van 4.500 vierkante meter op de locatie van de Oostendse hallen”, vertelt Lindsay Van Geersom van Decathlon. De werken zijn al voor de vakantie gestart, maar ondertussen wordt de sloop van het gebouw ook zichtbaar. “In het voorjaar van 2020 willen we graag de deuren openen. Het is moeilijk om er een concrete datum op te plakken, we wachten eerst de winter af. Ondertussen wordt al gezocht naar personeel voor de winkel.”

Drukker verkeer

De Oostendse Hallen zijn eigendom van de familie Spegelaere. Zij treden ook op als bouwheer. Er komt in totaal een nieuwbouw van 9.000 vierkante meter, de helft daarvan wordt dus ingenomen door Decathlon. Aanvankelijk zou Mediamarkt hier ook komen, maar zij hebben afgezien van deze plannen. Er was altijd ongerustheid over de verkeersdrukte, die zal toenemen bij de komst van een nieuwe grote winkel in de Torhoutsesteenweg. Momenteel zijn hier al vaak files om Oostende binnen te rijden. In het verleden lagen er al verschillende scenario’s op tafel op dit probleem op te lossen. N-VA pleitte bijvoorbeeld voor de aanleg van een ringweg tussen de Torhoutsesteenweg en de A10 om het verkeer richting de oostkust af te leiden.

Mobiliteitsplan

Volgens schepen Björn Anseeuw (N-VA) is er nog geen beslissing genomen. “We zijn volop bezig met de opmaak van een mobiliteitsplan. Ik wil een allesomvattend plan, waarin alles zit opgenomen en waarin duidelijke keuzes genomen worden. We zullen kijken hoe het loopt als de winkel opengaat. Komen ze vooral uit Oostende of uit de richting van Gistel? Hoe gaan ze daar naartoe, met het openbaar vervoer of te voet? Je ziet daar steeds meer mensen te voet wandelen. Moeten en kunnen er daar voetpaden komen? Dat is een van de vragen die we ons moeten stellen”, zegt Anseeuw. De Torhoutsesteenweg is een gewestweg. “Maar eventuele wijzigingen moeten gebeuren in overleg met de stad. Wat we niet gaan doen, is nu snel een maatregel invoeren waarvan we niet zeker zijn dat het zal werken. We moeten af van een ad-hocbeleid.”