Decathlon opent maandag haar Oostendse vestiging, opening kan je ook live op Facebook volgen Timmy Van Assche

16 mei 2020

16u33 19 Oostende Maandag mag sportwinkelketen Decathlon haar nieuwste en 39ste filiaal in ons land openen. De winkel in de Torhoutsesteenweg 699, waar vroeger de Oostendse Hallen gevestigd waren, is meteen de eerste aan onze kust. Wil je de nieuwe winkel nog even op afstand verkennen? Dat kan maandag via Facebook Live met een virtuele rondleiding langs de meest typerende sporten voor de Oostendenaars en kustbewoners.

Sportfans hebben er even op moeten wachten. De opening van de nieuwe Decathlon was voor begin april gepland, maar opent dus nu pas. Achter de schermen werd er hard gewerkt voor een lancering met strikte voorzorgsmaatregelen voor maximale veiligheid en hygiëne. “Een klassieke grootse opening wordt het inderdaad niet. Maar dat neemt niet weg dat we trots en enthousiast zijn om onze nieuwe winkel voor te stellen”, zegt winkeldirecteur Amélie Saey. “De Oostendenaars krijgen een heuse belevingsstore met technisch en toegankelijk sportmateriaal voor iedereen die wil sporten. Decathlon Oostende mikt enerzijds op senioren met meer vrije tijd en anderzijds op jonge gezinnen die samen willen sporten of nieuwe sporten willen ontdekken. Zo zetten we sterk in op het populaire padel, maar ook op golf, hondensport en rollers. De dijk is het ideale speelterrein voor steps, rollers en skates. Uiteraard zijn er de typerende watersporten voor de kust, maar ook tal van reguliere sporten vind je hier terug, zoals voetbal, basket en volleybal. Senioren zijn dan weer vaak actief in wandel-, fiets- en petanqueclubs. Precies daarom houden we het sportaanbod ruim en divers.”

Live via Facebook

De winkel, in totaal 4.125 vierkante meter groot, biedt ook verschillende diensten aan van een fietsatelier tot meer specifiek het herstellen van wetsuits, steps en rollers. Als belevingsstore zal Decathlon voorlopig nog niet helemaal tot zijn recht komen. “Klopt, gezondheid primeert en dus houden we de ruimtes voor sportactivatie – zoals onze testzone voor basket – nog even gesloten”, vervolgt Saey. “Maar tijdens een virtuele rondleiding, die we maandag live via Facebook uitzenden om 8.45 uur, krijg je wel al een goed beeld van onze winkel. Bezoekers die maandag effectief naar de Torhoutsesteenweg afzakken, kunnen met een Basic Fit-team wel een reeks leuke oefeningen doen, op een veilige afstand van elkaar.”

Paskamers dicht

Voorlopig beperkt Decathlon Oostende – net als de andere filialen in België – het aantal klanten en blijven de paskamers gesloten. Bezoekers worden gevraagd om de handen te ontsmetten bij het binnen- en buitengaan van de winkel - een handgeldispenser is aanwezig -, de nodige afstand te behouden en contactloos te betalen. Voor klanten die louter een pakketje komen halen via ‘Click & Connect’ heeft Decathlon een aparte in- en uitgang voorzien.