Decathlon is nieuwe kledingsponsor KV Oostende Timmy Van Assche

23 juni 2020

15u43 0 Oostende KV Oostende en het Franse sportmerk Decathlon slaan de handen in elkaar. De nieuwe wedstrijdoutfits zullen het logo dragen van het huismerk Kipsta. Decathlon mag zowel de kledij leveren voor de A-kern als voor alle jeugdploegen. Fans zullen zich weldra kunnen vergapen aan het nieuwe tenue, dat te koop zal zijn bij het onlangs geopende filiaal van Decathlon in de Torhoutsesteenweg.

Decathlon, met haar hoofdzetel nabij het Noord-Franse Lille, maakt voor het eerst haar opwachting in het Belgische voetbal met haar eigen merk Kipsta. “KVO omvat alle leeftijdscategorieën op nationaal, provinciaal en gewestelijk niveau. Ook houden ze geen instapselecties, zoals bij de meeste professionele clubs wel het geval is. Elk kind of elke jongere die bij KVO wil spelen, is welkom in de club. Die visie sluit aan bij de filosofie die wij als sportketen al lang promoten: sport toegankelijk maken voor iedereen”, stelt Salim Bennis, verantwoordelijke voetbal bij Decathlon. “Samen met KVO verdedigen we dezelfde waarden van solidariteit, vrijgevigheid, toegankelijkheid en familie.” De designers van het sportmerk zijn volop bezig met het nieuwe shirtontwerp voor de Kustboys. In de loop van juli krijgen de supporters de nieuwe wedstrijdoutfit te zien. De nieuwe uitrusting zal dus ook te koop zijn bij Decathlon in de Torhoutsesteenweg, dat vorige maand haar deuren opende.

Decathlon zal de komende twee seizoenen sponsor zijn en wisselt daarmee Joma af. Dit Spaanse merk was bijna vijftien jaar leverancier van de KVO-shirts, zelfs toen de club nog in derde klasse speelde.