Dealers riskeren strenge celstraffen voor fatale overdosis in Oostende Mathias Mariën

04 november 2019

15u50 0 Oostende Twee dertigers uit Oostende riskeren strenge celstraffen hun aandeel in een fatale overdosis in maart van dit jaar. Een 30-jarige man liet toen het leven.

Het lichaam van slachtoffer T.G. werd op 2 maart aangetroffen op het appartement van Andries L. (33) in Oostende. Meteen was duidelijk dat er sprake was van een overdosis drugs, temeer omdat er op het appartement heel wat gebruikte spuiten en 20 gram heroïne lag. Volgens de vaststellingen overleed het slachtoffer aan een combinatie van cocaïne en heroïne. Andries L. bekende aan de speurders dat hij op zijn appartement samen met het slachtoffer en Jurgen H. (35) drugs had gebruikt. De beklaagde beweert echter dat hij die avond van de wereld was na een shot heroïne en ontkent zijn betrokkenheid bij de fatale overdosis.

Ook medebeklaagde Jurgen H. ontkent zijn verantwoordelijkheid voor de dood van het slachtoffer. De aangetroffen klomp heroïne is naar eigen zeggen niet van hem afkomstig. H. zou volgens zijn verklaring ook geweigerd hebben om het slachtoffer een shot heroïne toe te dienen. Toen het slachtoffer uren later werd aangetroffen, zat H. zijn roes uit te slapen in zijn wagen.

De nabestaanden van het slachtoffer hekelden de houding van de beklaagden. “Als je een echte man bent, zeg je vandaag wat er echt gebeurd is. Onze familie is gebroken”, klonk het uit de mond van hun advocaten. Het blijft immers onduidelijk wie de heroïne heeft toegediend. Andries L. en Jurgen H. hangt respectievelijk twee jaar en 37 maanden effectieve celstraf boven het hoofd. De verdediging drong echter aan op een straf met uitstel, gekoppeld aan voorwaarden. De rechtbank doet uitspraak op 9 december.