Dealer krijgt 37 maanden cel voor fatale overdosis in Oostende Siebe De Voogt

09 december 2019

14u14 3 Oostende Een 35-jarige Oostendenaar heeft een effectieve celstraf gekregen voor zijn aandeel in een fatale overdosis dit jaar in Oostende. Een 30-jarige man liet daarbij het leven.

Het lichaam van slachtoffer T.G. werd op 2 maart aangetroffen op het appartement van Andries L. (33) in Oostende. Meteen was duidelijk dat er sprake was van een overdosis drugs, temeer omdat er op het appartement heel wat gebruikte spuiten en 20 gram heroïne lagen. Volgens de vaststellingen overleed het slachtoffer aan een combinatie van cocaïne en heroïne. Andries L. bekende aan de speurders dat hij op zijn appartement samen met het slachtoffer en Jurgen H. (35) drugs had gebruikt. Zowel L. als H. ontkenden hun aandeel in de fatale overdosis. Die laatste stelde dat de klomp heroïne niet van hem afkomstig was. L. verklaarde dan weer dat hij die bewuste avond compleet van de wereld was door een shot van de drugs.

De nabestaanden van het slachtoffer hekelden de houding van de beklaagden. “Als je een echte man bent, zeg je vandaag wat er echt gebeurd is. Onze familie is gebroken”, klonk het uit de mond van hun advocaten. De rechtbank sprak Andries L. maandagmorgen effectief vrij voor de overdosis. Voor drugsverkoop en – bezit kreeg de man een voorwaardelijke celstraf van 2 jaar. Jurgen H. werd op zijn beurt wél veroordeeld voor zijn aandeel in de fatale overdosis. De rechter legde hem 37 maanden cel op.