De Zwerver annuleert concerten tot eind maart Timmy Van Assche

12 maart 2020

17u41 0 Oostende Muziekclub De Zwerver in Leffinge is genoodzaakt om twee concerten tot eind maart te annuleren. Reden is, jawel, de uitbraak van het coronavirus.

Concreet gaat het over het concert van vrijdag 13 maart, waar normaal gezien Shht, Paard., Willy Organ, Borokov, Borokov hadden moeten spelen, en dat van 26 maart met Niklas Paschburg in Vrijstaat O. De jaarlijkse muziekquiz van De Zwerver op 27 maart staat op de tocht, maar een beslissing is nog niet genomen. “We bekijken met de artiesten of we de concerten kunnen verplaatsen naar een latere datum. We brengen iedereen zo snel mogelijk op de hoogte via onze website en Facebookpagina. Alle ticketkopers worden ook per mail ingelicht over de wijzigingen van hun concert.”