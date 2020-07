De warmste vakantieplek van Vlaanderen met Pieter Hens in Oostende. “Je zou vergeten dat je in Oostende bent” Leen Belpaeme

08 juli 2020

08 juli 2020

12u35 0 Oostende Nu het ernaar uitziet dat velen van ons de zomer in eigen land zullen doorbrengen, verklappen wij elke dag een plekje uit eigen streek dat het ontdekken waard is. Vandaag brengt Pieter Hens ons naar het stadsrandbos van Oostende. Als Marketing Manager bij Toerisme Oostende is hij gewoon om de zee in de kijker te plaatsen, maar zelf herontdekte hij tijdens de lockdown het stadsrandbos van Oostende

Wie de Oostendse krekenwandeling volgt in Oostende komt terecht in de groene rand rond Oostende. Tijdens de lockdown nam Pieter Hens, Marketing Manager bij Toerisme Oostende, zijn gezin mee op wandeltochten in West- en Oost-Vlaanderen. Toch was hij het meest verrast over het bos zowaar bijna net om de hoek van zijn woonplaats. “Ik heb het stadsrandbos en meer specifiek het Geuzenbos herontdekt. Ik was verrast over de combinatie van de verschillend padjes, de waterpartijen en de open ruimtes. Je verwacht dergelijke plaatsen in Limburg, maar mensen vergeten vaak dat ook dit een stuk is van Oostende”, vertelt Hens.

In het Geuzenbos stond tot in de 17de eeuw een kasteel. Enkele boomstammen geven nog aan waar het kasteel zich bevond. Het bos kreeg de naam Geuzenbos omdat het in het gebied ligt dat ooit door de Oostendse geuzen onder water werd gezet als deel van hun strijdplan tegen de Spaanse veroveraar. Het bos maakt deel uit van het stadsrandbos in Oostende. In de winter van 1995 werd het allereerste perceel van het Oostendse stadsrandbos aangeplant. Sindsdien kwam er elk jaar een aantal hectare bij en zo krijgt het Geuzenbos stilaan gestalte. Ondertussen werd 90 hectare bos aangeplant, en de ambitie is dat het bos 120 hectare groot wordt. De oudste aanplantingen zijn 25 jaar oud, waardoor er ondertussen een echt bosklimaat heerst. Je vindt er rode eekhoorns en heel wat broedvogels zoals buizerd en sperwer. Het Stadsrandbos vormt een buffer tussen de woon- en industriezones en het achterliggende krekengebied. Je kan het Geuzenbos bereiken via de Polderdijk in Zandvoorde.

