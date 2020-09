De Takel wil jongeren extra doen bewegen met uitdagende speeltuigen Leen Belpaeme

12 september 2020

15u44 0 Oostende In Oostende heeft Dagcentrum De Takel haar kleine stadstuin opgewaardeerd met enkele uitdagende speeltuigen. Op die manier willen ze zowel de kinderen van het dagcentrum als de jongeren van het jeugdhuis aansporen om voldoende te bewegen.

De Takeltuin had met de aanstekelijke muuraankleding, de aanwezigheid van diverse kruiden, groenten en planten en de traditionele speeltuigen zoals een schommel, een trampoline en een balk al heel wat variatie. “Die positieve muuraankleding en het biologische aspect waren al een eerste mooie stap”, legt directeur Kristine Decroos uit. “Die elementen brachten een meerwaarde voor de jongeren die opgroeien in een besloten stadsmidden. Het bio-aspect vergroot niet alleen het enthousiasme van de jongeren, maar het is ook een stap om trots te zijn op eigen verworvenheden en om deze te respecteren.”

Nu doet het dagcentrum er dus nog een waaier aan nieuwe uitdagingen bij met de steun van de Oostendse firma Orac Decor. “Zeg nu zelf, een vier-op-een-rij-spelpaneel, een dynamisch draaitoestel en een streetworkout bestaande uit draaibalken, dat brengt toch nieuw leven in de tuin”, zegt Decroos enthousiast. “Bovendien is dit ook een duurzame en educatieve stap. De toestellen prikkelen de jongeren tot nog meer beweging om zo hun stripverhaal, avontuurlijke leesboek of huiswerk even aan de kant te leggen. Bewegen doet leven, zeker in deze coronatijd.”

Alle info via www.donbosco.be.