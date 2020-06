De studio neemt intrek in nieuw schoolgebouw Leen Belpaeme

04 juni 2020

20u30 3 Oostende De Studio* startte vandaag de lessen in hun nieuw schoolgebouw in de Haverstraat. De secundaire methodeschool werd vier jaar geleden opgestart en kent een groot succes met ondertussen al 160 leerlingen. Alle leerlingen, van eerste tot vierde jaar secundair, zullen twee dagen per week les volgen.

De voorbije jaren vond de Studio* onderdak in de Leon Spilliaertstraat, maar dit gebouw is sterk verouderd. Op de site waar ook het Vesaliusinstituut en basisschool Vogelzang een gebouw hebben werd een tijdelijk schoolgebouw opgetrokken waar de Studio* de komende jaren tot 300 leerlingen kan ontvangen. “De bedoeling is dat we in de toekomst aansluiting kunnen vinden in het Ensorinstituut. Deze site kan verbouwd worden zodat er ook voor ons plaats is, maar in tussentijd zitten we hier goed”, vertelt coördinator Lodewijk Jonckheere. De eerste schooldag in het nieuwe gebouw had er zonder corona ongetwijfeld veel feestelijker uitgezien. “De leerlingen zitten nu allemaal op banken op een afstand van elkaar. Zo geven wij normaal gezien geen les, maar we moeten ons nu even anders organiseren. We hebben vrijdag de laatste banken verhuisd dus we hebben ook nog niet veel kunnen inrichten.”

Aandacht voor welbevinden

Alle leerlingen komen twee dagen per week naar school. “We kiezen nu bij de heropstart voor het maximumscenario, waarbij tweedes en vierdes twee dagen per week naar school komen. Voor leerlingen van het eerste en derde jaar wordt door de overheid minstens één schooldag voor dit schooljaar opgelegd. De nieuwe, ruime infrastructuur, met heel veel buitenruimte, laat echter toe om ook deze leerlingen twee dagen per week naar school te laten komen, en dat tot het einde van het schooljaar. Zo kunnen we dit bijzondere schooljaar samen afronden en aandacht geven aan zowel het welbevinden van de leerlingen als aan de opvolging van hun leervorderingen”, licht de coördinator toe.