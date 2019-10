De Spiekpietjes zijn terug en ze brengen Spiekgrietjes met zich mee Leen Belpaeme

17 oktober 2019

19u16 0 Oostende Nu het Fort Napoleon terug geopend is, verhuizen ook de Spiekpietjes terug naar hun vertrouwde plek in Oostende. Van 19 oktober tot en met 8 december kunnen kinderen hier een nieuw verhaal ontdekken en zelf aan de slag gaan in de gangen van het Fort. Met 12.000 bezoekers vorig jaar valt de expo elk jaar in de smaak bij gezinnen met kinderen.

Voor de Spiekpietjes nog niet zou kennen, dit zijn kleine geheimzinnige Sinterklaashulpjes. Elk jaar als de blaadjes van de bomen dwarrelen, trekken ze de wereld rond. Ze verstoppen zich in huizen om kindjes in de gaten te houden. De Spiekpietjes brengen dit jaar echter ook spiekgrietjes mee. Deze meisjes zullen zich net als de spiekpietjes verstoppen in het fort. “Het waren eigenlijk mijn dochters die me er attent op maakten dat er in mijn boeken nooit meisjes aan bod kwamen. We hebben dan maar vrouwelijke Spiekpietjes gemaakt”, licht Thaïs Vanderheyden toe.

Verstoppertje 2.0

Dit jaar wordt het boek Het Zilveren Belletje levensgroot afgebeeld in de expo. Er werd ook een audioverhaal opgenomen met Warre Borgmans. “Het verhaal gaat over een meisje dat zelf heel graag verstoppertje speelt en de spiekpietjes vinden haar nooit, behalve als ze slaapt. We hebben dat aspect dan ook opgenomen in de doe-expo. Zo spelen we verstoppertje 2.0 en de kinderen doen het enorm graag. We hadden één jaar het idee om geen spiekpietjes te verstoppen en daar is massaal veel reactie op gekomen. Nu zijn er 20 spiekpietjes en spiekgrietjes verstopt in verschillende decors van een keuken, badkamer, zithoek tot zolder. Alle pietjes hebben ook een naam gekregen zodat het een nog leukere zoektocht wordt. We hebben daarbij bewust gekozen voor korte namen zodat leerlingen van het eerste leerjaar ze zelf kunnen opschrijven”, licht Vanderheyden toe.

Dit jaar is er opnieuw een pop-up Sintbar zodat gezinnen iets kunnen eten en drinken na hun bezoek aan de expo. In de stad is er ook een zoektocht gemaakt.

De expo start op 19 oktober en is elke dag open van 10 tot 17 uur. Buiten de schoolvakanties is het fort gesloten op maandag. Tickets kosten 9 euro voor een volwassene en 7 euro voor kinderen tussen 3 en 12 jaar.