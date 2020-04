De Ronde tegen Corona: zo geweldig waren jullie! Arne Hanseeuw

06 april 2020

17u04 21 Oostende Overweldigend! Dat waren jullie zondag tijdens de Ronde tegen Corona. Bijna 17.000 inzendingen kregen wij binnen, vol warme boodschappen en leuke acties. De helikopter kon het gewoon niet meer bijhouden en moest daarom heel wat mensen teleurstellen. Daarom maken wij nog één keer een selectie. Alle foto’s vind je Overweldigend! Dat waren jullie zondag tijdens de Ronde tegen Corona. Bijna 17.000 inzendingen kregen wij binnen, vol warme boodschappen en leuke acties. De helikopter kon het gewoon niet meer bijhouden en moest daarom heel wat mensen teleurstellen. Daarom maken wij nog één keer een selectie. Alle foto’s vind je hier . On-ge-loof-lijk bedankt, Vlaanderen!

Houthulst is de thuisbasis van wielrenner Tim Declercq. Geen Ronde gisteren voor hem, wel een foto en hartjes in de wielen vanwege David Debruyne.

Een liefdesboodschap voor Vlaanderen van de kleine Emma uit Oudenburg.

Een boodschap voor heel veel mensen, via Francesca Velle uit Bredene.

Een fietsenketting in de tuin, van klein naar groot. De familie van Joke Jonckheere uit Veurne maakte een duidelijke knipoog van de Ronde van Vlaanderen.

Een groot hart in de tuin. Ruth Strybol uit Veurne postte dit mooie beeld.

Een zelfgemaakte trein in de tuin. Dit beelden wilde Marc Raets uit Bredene delen met Vlaanderen.

De kinderen van Sylvie Rugtier uit Bredene wilden absoluut laten weten hoe hard ze hun familie missen.

De familie Vandenberghe-Mattan uit Veurne maakte een gigantische knuffelbeer. Steve, Lizzy, Robin, Luka, Morena en Larissa delen hem maar wat graag met Vlaanderen.

Veel kleine hartjes maken één groot. Een inzending van Nikka Braem uit Veurne.

Geertrui Decrock legde beren in de vorm van een hart op de Grote Markt van Veurne. Ze bezorgde ons nog een fotocollage ook.

Oma, opa, tantes, nonkels, neefjes, nichtjes: wij missen jullie allemaal. Deze boodschap heeft het gezin van Lisa Reyngaert uit Veurne voor alle naasten.

Manuella Maria uit Oostende heeft een duidelijke boodschap voor de oma’s en de opa’s.

Vier keer een hart voor de zorg. Suzy, Celine en de kinderen uit Oudenburg willen daarmee de zorg een hart onder de riep steken.

De familie van Patrick Vandendrieschhe uit Oudenburg wil ook de familie en vrienden in Spanje veel moed toewensen.

Mikey uit De Haan had speciaal een doek geschilderd voor juf Lena, die hij ontzettend mist.

Een boodschap op de trampoline van Emma Serruys uit Ichtegem.

Het feestje viel dan wel in het water, op deze manier wil Lieve Laleeuwe uit Kortemark haar schoonouders een gelukkige 50ste huwelijksverjaardag toewensen.

De leefgroep Vlinders van het orthoagogisch instituut Sint-Jan de Deo uit Kortemark had eveneens een boodschap. Blijf positief.

Een hart in zand. Boodschap van Marit Vanbecelare uit Kortemark.

Hou je sterk. Met bakstenen stuurde Heiki Derveaux uit Kortemark een boodschap de wereld in.

De familie had dolgraag de eerste Pasen van neefje Eliano samen gevierd, maar door corona gaat dit niet door. Daarom lieten ze de paashaas in Kortemark dit spandoek schilderen.

Een duidelijke boodschap van Bart Penel namens de gemeente Kortemark, aan de zorgverleners.

Het gezin Deblaere uit Kortemark maakte even plaats om een spandoek te schilderen voor de grootouders.

In Woumen bij Diksmuide haalde het bewonersplatform zelfs een reus van stal.

Marc, Anna, Daniël en Anna-Maria uit Oostende wilden de zorgverleners danken met dit lappendeken, in de vorm van een hart.

Het was 20 graden, ten huize Poorteman in Oostende werd zondag ook de barbecue aangestoken.

Een wit laken, een hart en een boodschap. Meer moet dat niet zijn voor Jara en Nona Bleyaert uit Oostende.

Afstand houden, maar dat was geen probleem in de Plakkersstraat in Oostende. De kinderen waagden er zich aan enkele krijttekeningen.

In Esen bij Diksmuide maakten de kinderen van Lina Ameele een groot hart.

De mascotte van vakantiecentrum Floreal in Nieuwpoort beleeft normaal een drukke paasvakantie. Zondag stak hij alle thuisblijvers een hart onder de riem.

De familie Decraemer bracht in Nieuwpoort spandoeken om het personeel van RVT De Zathe te steunen in deze zware tijden.

Willy Schelstraete sprak met deze constructie het verzorgend personeel van woonzorgcentrum Westduin in de Duinenlaan in Middelkerke moed in.

Samen tegen corona. Dat was ook de boodschap op het spandoek van de familie Legein in Middelkerke.

Samen Sterk. Dat was ook de boodschap van Imani en Maité Crombez in Houthulst.

Dank u, dokters. Deze boodschap viel lezen in de tuin van Charlotte Derycke in Koksijde.

Samen kunnen we dit aan. Komaan, is de boodschap van Marise Detavernier uit Koksijde.

In De Panne regeerde het krijt in enkele straten. Deze foto werd ons bezorgd door Maryline Wydoodt.