De Oostendse Isabelle mag opnieuw zenuwachtige sollicitanten verwelkomen als receptioniste in De Sollicitatie Leen Belpaeme

17 maart 2020

17u58 0 Oostende Het derde seizoen van het programma De Sollicitatie is gestart op VIER. De Oostendse Isabelle Vandemaele, actrice en woordkunstenares, is daarbij opnieuw te zien als receptioniste. Ook in het tweede seizoen mocht ze de sollicitanten verwelkomen.

Isabelle is tijdens het programma te zien als receptioniste die vragen stelt aan de sollicitanten die aan het wachten zijn. “Ik werd eind 2017 gecontacteerd met de vraag of ik wou deelnemen aan deze casting. Ik vond het eigenlijk vreemd, want ik heb nu niet direct de “looks” van een receptioniste, maar ze zochten blijkbaar een atypische receptioniste. Ik kreeg ook speciale kledij, wat flamboyanter dan je zou verwachten van een receptioniste”, vertelt de Oostendse. Het realityprogramma brengt echte werkzoekenden langs bij bedrijven die een vacature hebben. “De werkgevers en de sollicitanten zijn allemaal ‘echt’. Wij zijn eigenlijk de enige acteurs. Onze taak is om de sollicitanten te ontvangen en enkele vragen te stellen vooraleer ze naar het sollicitatiegesprek gaan.”

Verborgen camera’s

Isabelle moet de sollicitanten op hun gemak proberen te stellen. “Alle gesprekken worden gefilmd met verborgen camera’s waardoor je op den duur amper nog door hebt dat er gefilmd wordt. Er werd ook weinig tot niet geregisseerd. We mochten eigenlijk onszelf zijn en onze vragen aan de sollicitanten kwamen heel spontaan. Het was een unieke ervaring, en zeker voor herhaling vatbaar.” Isabelle is ook heel actief met haar eigen voorstellingen. “Mijn hart blijft toch bij het theaterwerk. Het is leuk om eens iets te doen voor televisie, maar ik geniet nog meer van direct contact, het applaus en de dankbaarheid van het publiek na één van mijn voorstellingen.”

Het programma wordt uitgezonden op maandag om 21.30 uur op VIER