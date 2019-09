De muren van het Fort Napoleon vertellen je voortaan alles wat je wilde weten over de geschiedenis Leen Belpaeme

26 september 2019

16u31 4 Oostende In Fort Napoleon kunnen de muren voortaan spreken. Het historische pand in Oostende opent op 5 oktober na renovatiewerken opnieuw de deuren met een gloednieuwe permanente expo. Bezoekers moeten hun oren bijna letterlijk tegen de muren drukken om de verhalentocht in het fort te volgen. Ondertussen werden ook aanpassingswerken uitgevoerd om de toegankelijkheid te verbeteren.

Fort Napoleon was het decor voor honderden jaren geschiedenis. De Fransen wachtten er bang de Engelsen op, de Duitse soldaten gebruikten de ondoordringbare vijfhoek als buffer tegen de geallieerden en in de summer of love kusten vele Oostendenaren er hun eerste liefje. De enige standvastige getuige? De immense muren van het fort zélf. Stad Oostende laat die eeuwenoude muren nu letterlijk spreken met een nieuwe permanente tentoonstelling. Bezoekers kunnen vanaf 5 oktober de gloednieuwe verhalentour volgen door het fort. Wie dicht genoeg bij de stenen gaat wandelen, hoort bekende en minder bekende stemmen zachtjes fluisteren wat er allemaal gebeurde doorheen de jaren. In totaal kun je luisteren naar twintig verhalen op twintig locaties in de onderbuik van het fort. Elk luisterpunt is aangeduid met een felgekleurde lichtprojectie. Onzichtbare audiostralen sturen heel gericht verhalen tot in de oren van de bezoeker. Je hoort het gefluister tot op exact één meter afstand van de muur.

Drie thema’s

Alle vertelsels zijn onderverdeeld in drie thema’s: geschiedenis , architectuur en faits divers. Wist je bijvoorbeeld dat 500 Britse soldaten begraven werden onder de bakstenen? Elk verhaal duurt ongeveer één minuut en is beschikbaar in het Nederlands, Frans, Engels en Duits. Voor kinderen werden de verhalen een tikkeltje ingekort én aangepast naar kindertaal. Voor de Nederlandse stemmen werd gebruik gemaakt van de couleur locale van Oostende met Heidi Lenaerts.

Fort Napoleon zal ook een onthaalpunt worden van Toerisme Oostende vzw. Zo is er voortaan een vast infopunt op de Oosteroever. Inwoners en bezoekers zullen in Fort Napoleon terecht kunnen voor toeristische informatie, maar ook voor tickets van Kursaal Oostende en CC De Grote Post.

Naast een nieuwe invulling voerde Vlaamse erfgoedorganisatie Herita van midden april tot eind juni ook aanpassingswerken uit. Het fort kreeg een volledig nieuw, geautomatiseerd inkomsas om de toegankelijkheid te verbeteren. Met het oog op een beter klimaatbeheer werden er ook bijkomende deuren geplaatst in het fort. Daarnaast werd de verwarmingsinstallatie hersteld, geoptimaliseerd en uitgebreid met twee krachtige warmtepompen. Dankzij deze aanpassingswerken is het fort nu beter gewapend tegen vorst en vocht.