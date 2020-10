De jacht op de Aziatische hoornaar, door de ogen van een Oostendse imker: “We zullen die exotische wesp nooit meer volledig wegkrijgen”

Oostende

Stadsimker Mike De Kievith (49) is de voorbije twee weken samen met collega-imkers en Oostendenaars op zoek gegaan naar het nest van de Aziatische hoornaar en vond het uiteindelijk in een privétuin in de Gerststraat. De exotische wespensoort is al enkele jaren in opmars in Europa. “Het is belangrijk dat je het laat weten als je een Aziatische hoornaar ziet. Ze zijn echt een gevaar voor de honingbij.”