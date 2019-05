De ideale teambuilding? Met kano afval uit het water vissen Leen Belpaeme

21 mei 2019

20u59 2 Oostende Biostoom en The Outsider Coast hebben samen kano’s aangekocht waarmee scholen en bedrijven op kanalen of in havens afval uit het water kunnen halen. “De perfecte activiteit of teambuilding.”

Het project past binnen het Voka Charter Duurzaam Ondernemen. “Daarbij engageert een onderneming zich om aan duurzaam ondernemen te werken. We gingen al op pad rond het bedrijf om afval uit de bermen te halen, maar we kwamen op het idee om met kano’s ook afval uit kanalen en waterlopen te halen”, licht Luc Lievens van Biostoom toe. Het bedrijf nam contact op met The Outsider Coast. “De bedoeling is dat we met schoolkinderen of werknemers van bedrijven in kanalen of haventoegangen varen met de kano en afval uit het water vissen. Aan boord zijn drie vuilnisbakken om het afval onmiddellijk te sorteren. Het verzamelde afval wordt daarna naar Biostoom gebracht, waar het verbrand wordt en omgezet in energie. Daarom heet het project ook ‘Van plastiek naar elektriek’”, vertelt Geert Uytterhoeven van The Outsider Coast. De stad steunt het project. “Het is mooi om deze samenwerking te zien. Er is nog een lange weg te gaan en daarom willen we als stad ook extra inzetten op educatie”, vertelt schepen Silke Beirens (Groen).