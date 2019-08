De Gelukkige Haard levert 20 appartementen

en 5 huizen op in Honoré Borgerstraat Timmy Van Assche

30 augustus 2019

14u36 6 Oostende De Gelukkige Haard heeft in de Honoré Borgerstraat, in de Oostendse wijk Westerkwartier, 25 nieuwe woonsten opgeleverd.

De Gelukkige Haard is een sociale huisvestingsmaatschappij dat voorziet in sociale koop- en huurwoningen in Oostende en Bredene. Op de oude site van schrijnwerkerij Verniers werd residentie Jeanne ingehuldigd. De naam verwijst naar de moeder van de zaakvoerder van de schrijnwerkerij. “Zij heeft haar ganse leven op deze site doorgebracht. Dat er naar haar verwezen zou worden, was voor het bestuur van De Gelukkige Haard vanzelfsprekend”, zegt directeur Sara Casteur van de Gelukkige Haard. “Nu worden er 25 sociale woningen - 20 appartementen en vijf huizen - opgeleverd en in gebruik genomen door 25 gezinnen. Zes gezinnen daarvan zijn verhuisd van een te grote woning naar een kleinere woonst. De Gelukkige Haard is de laatste tijd vooral in het nieuws gekomen door de grotere projecten, maar tegelijkertijd zet de sociale huisvestingsmaatschappij zich in voor het realiseren van kleinschaligere stadsinbreidingsprojecten, waarvan dit een mooi voorbeeld is.” Het project kwam tot stand naar aanleiding van een Constructieve Benadering Overheidsopdrachten (CBO) op initiatief van de firma Verniers, Ach Bouw en architect Verborgh. Nadat de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen het door hen ingediende dossier goedkeurde, kon De Gelukkige Haard op de kar springen.