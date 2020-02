De Efteling keert terug naar het Kursaal in de paasvakantie Leen Belpaeme

23 februari 2020

09u41 2 Oostende Na het overdonderde succes van de eerste ‘Efteling Aan Zee’ editie schrijft het Kursaal in de paasvakantie een vervolg aan dit sprookjesverhaal. Het gaat om een exclusieve samenwerking met Senf Theaterproducties.

Op 5 en 6 april zijn er vier voorstellingen van de nieuwste Efteling-musical De Sprookjesboom. De musical is nu op tournee door Nederland en België. “Het Kursaal mag voor de gelegenheid de naam Efteling aan zee dragen. We zijn trots op deze samenwerking en willen op deze manier gezinnen met kinderen aantrekken in de paasvakantie. De Efteling staat voor een sterk merk en heeft een zeer kwalitatieve reputatie op vlak van theaterproducties. We gaan daarom voor een volledige beleving in het Kursaal”, zegt voorzitter Bart Tommelein.

De Sprookjesboom is een vrolijke en interactieve familiemusical met Roodkapje, Draak, Assepoester en alle andere Sprookjesbosbewoners en leuke meezingliedjes als ‘Stampen, Stampen, Stampen’ en ‘Hout Hakken’. In het verhaal ontdekken de sprookjesfiguren een echt mens in het bos, een houthakker dan nog wel. Als de houthakker - na een gemeen plannetje van Wolf en Heks - de Sprookjesboom wil omhakken, is de chaos compleet.

Het Kursaal wordt voor de gelegenheid weer omgetoverd in een sprookjesachtige omgeving. Er zullen verschillende Sprookjesbosbewoners uit de Efteling aanwezig zijn als animatie en in de verschillende decors kan je poseren voor een foto. De kinderen mogen verkleed komen naar het Kursaal en zullen zich gratis kunnen laten schminken in hun favoriete sprookjesfiguur. Kortom, de totale beleving van de Efteling, maar dan in Kursaal Oostende.