De Boarebreker begint met afbouw corona-afdeling Leen Belpaeme

17 juni 2020

17u10 10 Oostende Het gaat de goede kant op met het aantal coronabesmettingen in de twee woonzorgcentra van de Stad Oostende. Wzc A. Lacourt werd coronavrij verklaard en in De Boarebreker zal dankzij de dalende besmettingscijfers de aparte cohortafdeling worden afgebouwd. In totaal zijn sinds de start van de uitbraak al twaalf mensen overleden aan Covid-19.

Tot op vandaag zijn er in wzc De Boarebreker nog 21 bewoners die positief testten op corona. Van deze 21 hebben zeven mensen ‘zwak positief’ getest. Volgens de richtlijnen zijn dat mensen die het virus nog dragen, maar niet meer besmettelijk zijn. Deze bewoners zijn dus aan het herstellen. In samenspraak met de coördinerend-raadgevend arts (CRA) werd beslist om de Covid-afdeling geleidelijk aan af te bouwen vanaf eind deze week. In deze afdeling werd cohortzorg georganiseerd voor bewoners die een positieve test hadden afgelegd, zodat contact met niet-besmette bewoners was uitgesloten. Vanaf donderdag zullen mensen die genezen verklaard zijn terug kunnen naar hun oorspronkelijke afdeling. Aan de hand van een uitdoofscenario wordt de cohortafdeling de komende periode afgebouwd.

In woonzorgcentrum Lacourt hebben alle bewoners die de afgelopen maanden Covid-19-positief waren, tweemaal negatief getest. Daardoor is het woonzorgcentrum op dit moment officieel coronavrij. De medewerkers van de woonzorgcentra zetten alles op alles om de kans op een nieuwe uitbraak zo klein mogelijk te houden. Stad Oostende wenst hen nogmaals te bedanken voor de grote inspanningen in deze zware periode.