De ‘billenkar’ blijft een oerconservatief product, eigen aan de kust Leen Belpaeme

15 oktober 2019

15u16 0 Oostende Aan de kust zijn op vandaag nog zo’n 34 verhuurders van gocarts met in totaal 50 vestigingen actief, 20 jaar geleden waren er nog 70 uitbatingen. Gocarts zijn typisch voor de Belgische kust, nergens anders in Europa vind je zo’n concentratie aan verhuurders. Het economisch tijdschrift West-Vlaanderen Werkt bracht de sector in kaart en pleit voor een betere promotie van het typische kusterfgoed.

Gocarts zijn onlosmakelijk verbonden met een uitstapje aan de kust. West-Vlaanderen Werkt lanceerde dinsdag een themanummer over de sector. Daaruit blijkt dat er momenteel nog 50 uitbatingen zijn, waarvan de meeste in Oostende (12) en Knokke-Heist (10). Twintig jaar geleden waren er nog 70 exploitanten. Toch blijft de sector stabiel, want de uitbatingen die overblijven, zijn steeds vaker ondernemingen met meerdere locaties. Wel blijft de gocartwereld vooral een sector met een kleinschalig karakter. Zo zijn 6 op 10 uitbatingen eenmanszaken. Door het seizoensgebonden karakter worden in totaal 500 jobstudenten ingezet, tegenover slechts 1,5 voltijdse werknemer per uitbating. Een West-Vlaamse verhuurder heeft gemiddeld 150 gocarts in zijn assortiment.

Opvallend is dat de gocartsector vasthoudt aan tradities. “De modellen van 40 jaar geleden blijven ook vandaag nog een vaste waarde en blijken de voorkeur van de meeste kusttoeristen te genieten. Nieuwe varianten, zoals ligfietsen, trio’s of gocarts in de stijl van Hollywoodfilms, kennen meestal maar een kort bestaan. Elektrische varianten raken ook niet van de grond. Het devies is meestal dat grote kinderen en volwassen willen genieten van de sportieve belevenis van het trappen”, zegt Jan Bart Van In, hoofdredacteur van West-Vlaanderen Werkt.

De kustrijwielen gaan al zo’n 160 jaar terug in de tijd, tot de Wereldexpo van 1853 in New York. In 1927 werden de eerste modellen in België geïntroduceerd door een Brugse ingenieur. De rijwielen werden bij aanvang vooral gebruikt voor echte verplaatsingen tussen de badplaatsen. Het toeristische aspect volgde pas later.

Wanneer de gocart precies populair werd, konden de onderzoekers vooralsnog niet achterhalen. “Er zijn nog heel wat hiaten in de geschiedenis van de billenkarren. Onze oproep aan de sector en de overheid is om de krachten te bundelen rond dit prachtige erfgoedproduct. De verhuring van billenkarren heeft een mooi verhaal en een sterke traditie, maar daar gebeurt weinig mee. De billenkar kan nog meer als fenomeen worden gepromoot. Momenteel weten we ook nog niet zoveel over de historiek van de kustrijwielen, het zou mooi zijn om die hiaten in te vullen”, zegt Jan Bart Van In. Kusterfgoed wil alvast op die kar springen. De erfgoedcel zal in 2020 een jaar werken rond het thema.

80 procent van de gocarts aan de kust komt van T&T Quality Go-Carts uit Knokke, de enige overgebleven producent in België. Carl Gies zit al 20 jaar in de sector van de gocarts. Vroeger waren er nog drie producenten in België, maar ondertussen is hij de enige. Per jaar maakt hij tussen de 200 à 400 exemplaren. Aan de kust zijn vooral de traditionele modellen in trek. “Ik heb slechts twee klanten met elektrische modellen. In het buitenland wordt hier al veel meer op ingezet. Daar verkopen we veel twee of viertrappers met een motor”, licht Carl Gies toe. Er zijn nog grote verschillen. “In België verkopen we veel kleine trappers, terwijl we vooral grote karren maken voor het buitenland. We leveren ondertussen al in Nederland, Frankrijk, Duitsland, Kroatië, Italië, Spanje tot zelfs Japan en Amerika. Telkens als ik op vakantie ben in Palma de Mallorca kom ik wel gocarts van mij tegen.” T&T Quality Go-Carts levert ook billenkarren voor consumenten. “Ik raad de mensen meestal aan om een tweedehands model te komen. Onze gocarts gaan immers zo’n 25 à 30 jaar mee. Een nieuw model kost al snel 1500 euro, maar toch zijn er veel mensen die liever een nieuwe willen voor hun kinderen.”