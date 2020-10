De allereerste Tik Tak - Expo komt naar het Fort Napoleon Leen Belpaeme

09 oktober 2020

13u48 1 Oostende Van 24 oktober tot en met 31 januari 2021 vindt de allereerste Tik Tak - expo plaats in Fort Napoleon in Oostende. Levensechte decors met legendarische figuren als het drinkmannetje zullen de expo kleur geven. Niet enkel gezinnen maar ook de oudere generaties kunnen langskomen en mijmeren bij enkele authentieke objecten.

Sinds 1981 is ‘Tik Tak’ te zien op tv en vele generaties groeiden er mee op. Het aanstekelijke deuntje wordt ondertussen door iedereen herkend. Ketnet Junior heeft een nieuwe reeks uitgebracht waar ze opnieuw meerdere generaties peuters en kleuters entertainen met de vertrouwde elementen, zoals de schaapjes en het schaduwmannetje. Daarom wordt er nu ook voor het eerst een expo rond dit programma georganiseerd. Tijdens de expo ontdekken de kinderen de wereld van Tik Tak. Ze kunnen er zowel de nieuwe als gekende elementen uit de afleveringen in het echt beleven en ook de oudere generaties kunnen enkele authentieke objecten zien. Kinderen kunnen zich ook uitleven op de discovloer, zelf een scène maken met het drinkmannetje of één van de puzzels oplossen.

Belevingsbrasserie

Na de expo kan je genieten van een hapje en drankje in de belevingsbrasserie van Fort Napoleon. De kinderen kunnen er terwijl kijken naar heel wat afleveringen van Tik Tak en voor de kinderen is er een heerlijk en uniek Tik Tak-menu. De brasserie is telkens open van woensdag t.e.m zondag en op feestdagen en tijdens de schoolvakanties elke dag, telkens van 10 tot 18 uur. De schaapjes van Tik Tak hebben zich ondertussen verstopt in het stadscentrum. Aan de hand van een leuke kaart kunnen kindjes invullen hoeveel Tik Tak-schaapjes zij opgespoord hebben in de etalages van deelnemende kinderwinkels. Vraag naar de zoektocht bij een bezoek aan de expo, bij Toerisme Oostende vzw of download hem online. Wanneer de kinderen hun ingevulde kaart terug binnenbrengen bij Toerisme Oostende vzw, krijgen ze een leuk geschenkje.

De expo kan tijdens de herfst -en kerstvakantie elke dag bezocht worden, ook op feestdagen. Naast de vakantieperiode is de expo uitsluitend gesloten op maandag. De expo is telkens open van 10 tot 18 uur en vanaf 12 november tot 17 uur. Tickets kunnen online gekocht worden en kosten 9 euro per volwassene en 7 euro voor kinderen tussen 2 tot 12 jaar. Kinderen jonger dan 2 jaar krijgen gratis toegang.