Dans de zomer in op het strand op zesde editie van Dansand Leen Belpaeme

17 juni 2019

09u19 0 Oostende Dansand! van kunstencentrum KAAP keert van 5 tot en met 7 juli voor de zesde keer terug naar het strand van Oostende. Tijdens meer dan 25 projecten op evenveel bijzondere plekken in de stad, wordt de zomer in gedanst.

Dansand! 2019 focust op de impact van de steeds veranderende omgeving op ons lichaam. Er is ruimte voor kwetsbaarheid en intimiteit waar de snelheid van ons dagelijkse leven vaak geen ruimte voor laat. Enkele voorstellingen werden gemaakt voor de klassieke theaterzaal en worden aangepast voor het strand en de publieke ruimte. Zo is Pure van Christian Bakalov een zintuiglijke één op één voorstelling, kan je met Busy Rocks Uplifting Attractions in het Leopoldpark een zinnenprikkelend parcours beleven, verbindt Mette Edvardsen in Time Has Fallen Asleep in the Afternoon Sunshine literatuur met beweging of kijk je bij ondergaande zon naar de intieme dansvoorstelling Body of Work van Daniel Linehan.

Gratis

Ook in de Dansba’r, het kloppend hart van het festival, valt heel wat te beleven. Wie zelf graag danst, kan terecht in een van de workshops, yoga-sessies of tijdens een feest of concert. “Meer nog dan in vorige edities, zetten we in op het verbinden van mensen en toegankelijkheid voor iedereen. Daarom is het festival gratis. Om echter zeker te zijn van uw plaats voor een aantal voorstellingen, raden we aan vooraf te reserveren. Je geeft vooraf wel een waarborg van 5 euro. Na de voorstelling kan u dit bedrag recupereren of herbestemmen in de Dansba’r.”