Dancehall, reggae en hiphop centraal tijdens nieuwe editie van festival Kleur op Strandplein Timmy Van Assche

10 juni 2019

14u44 0 Oostende Op zaterdag 22 juni kan je op het Strandplein van Mariakerke opnieuw terecht voor een nieuwe editie van het gratis festival Kleur.

Met dancehall, reggae en hiphop staat er heel wat sfeervolle dansmuziek op de affiche. Artiesten als Jeru the Damaja, TLP, East-End-Rock, Jah Mason, Raggamuffin Whiteman, Skylarkin, Cityforce en Rookwalm sieren de affiche. Er is ook randanimatie en wereldkeuken voorzien. Het evenement start al om 14 uur en duurt tot zowat 1 uur ‘s nachts. De organisatie is in handen van de vzw Big Youths met en een subsidie van Wijk in Beweging.