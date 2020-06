Dan toch nog assisen voor Oostendenaar die beste vriend doodstak met mes in het hart? Correctionele rechtbank verklaart zich onbevoegd

Oostende

Moet Tommy J. (31) uit Oostende dan toch nog voor het hof van assisen verschijnen voor de dodelijke steekpartij die zich anderhalf jaar geleden afspeelde in zijn appartement? Het kan, want de correctionele rechtbank in Brugge herkwalificeerde de feiten maandagmorgen naar doodslag en verklaarde zich bijgevolg onbevoegd. Volgens het parket was er sprake van opzettelijke slagen met de dood tot gevolg, waardoor J. slechts vijf jaar cel riskeerde.