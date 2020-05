Dakota Wiggett (26) start met eigen nagel- en kapsalon: “Soms moet je risico’s durven nemen” Timmy Van Assche

17 mei 2020

12u39 13 Oostende De Nationale Veiligheidsraad laat zogenaamde contactberoepen weer toe vanaf maandag. En net dan begint Dakota Wiggett aan een nieuw avontuur: in bijberoep opent haar gloednieuwe nagel- en kapsalon Lila’Licious. “Ik werk parttime in een supermarkt en weet maar al te goed hoe belangrijk de veiligheidsmaatregelen zijn.”

Na zowat twee maanden lockdown snakken veel vrouwen en mannen naar een ontspannend momentje bij de kapper of schoonheidsspecialist. Oostende heeft er op dat vlak een nieuw adresje bij: Lila’Licious in de Zwaluwenstraat 140. Bij haar thuis ontvangt zaakvoerster Dakota Wiggett dames, heren en kinderen voor een nieuwe coupe, balayage of mèches, maar ook voor complete nagelverzorging en gelnagels - al zal dat laatste toch vooral de vrouwen aanspreken.

Dakota studeerde aan het Ensorinstituut en volgde ook een opleiding schoonheidsspecialiste, wimperextentions en nagelstylist. “Ik ben altijd al graag bezig geweest met ‘looks’ en uiterlijk. Het haar van m’n broer, dochter, man en moeder: altijd mocht ik hun haardos bijknippen. Maar de drempel om uiteindelijk je job op te geven en als zelfstandige te starten, vond ik best groot", vertelt Dakota. “Uiteindelijk besloot ik, op aanmoedigen van mijn echtgenoot Jeffrey, toch zelfstandige in bijberoep te worden. Bij ons thuis hebben we een kamer netjes ingericht tot heus salon. Het is die huiselijke sfeer die we willen uitspelen als troef en mensen op hun gemak stellen.” Overigens, zo voegt Dakota er nog aan toe, zal ze ook inzetten op kleding, schoenen en juwelen. “Zo is het totaalplaatje voor de klanten compleet. Ik loop er graag keurig gekleed bij en kreeg veel de vraag: ‘waar heb je dat gehaald?’ Dat antwoord wil ik nu met Lila’Licious bieden.”

Al is het moment om met een eigen zaak te starten wel opvallend, te midden van coronatijden. “Ik behoud mijn job als bediende in een supermarkt. Daar kom ik met honderden mensen in contact in heel strenge veiligheidsmaatregelen. Ik weet dus hoe belangrijk hygiëne en veiligheid zijn. Schrik om klanten te ontvangen, heb ik dus zeker niet. Ik begrijp dat er klanten zullen zijn die een bezoekje aan mijn salon nog even willen uitstellen, maar ook hen wil ik geruststellen. Voor en na elk bezoek wordt het hele salon ontsmet. Klanten zullen ook de handen moeten wassen én ontsmetten, en een mondmasker dragen is verplicht. Trouwens, ook los van corona is hygiëne van immens belang in een schoonheidssalon.” Alle info: www.lilalicious.be.