Daklozenopvang verhuist naar sportchalets, waar in coronatijden voldoende bedden kunnen staan Leen Belpaeme

15 september 2020

18u16 0 Oostende Het Doorgroeihuis verhuist vanaf half oktober tijdelijk naar de sportchalets aan het Sluisplein. Stad Oostende heeft op deze manier voldoende capaciteit om het begeleidingstraject voor dak- en thuislozen ook tijdens de winterperiode coronaproof te kunnen organiseren.

De coronacrisis heeft nog altijd grote gevolgen voor de werking rond dak- en thuisloosheid in Oostende. Omdat de infrastructuur niet coronaproof bleek, is het doorgroeihuis meteen bij de start van de lockdown verhuisd naar een leegstaand gebouw aan de Torhoutsesteenweg.

In juni leek de situatie te verbeteren, waardoor een terugkeer naar de vroegere infrastructuur gebeurde. “Met de winter voor de deur is de oorspronkelijke locatie niet meer houdbaar. Hier kunnen maar 9 mensen overnachten. We kiezen er daarom voor om opnieuw te verhuizen”, zegt schepen Natacha Waldmann (Groen).

In samenwerking met de Vlaamse overheid beslist het schepencollege komende vrijdag om de sportchalets in de Vuurtorenwijk (Sluitvlietstraat) als tijdelijke locatie voor het Doorgroeihuis in te richten. “Hiermee kunnen we tijdens de volledige winterperiode coronaproof een aanbod doen voor de reguliere capaciteit van 20 mensen. Indien er daarnaast extra noodopvangplaatsen nodig zouden zijn door vriesweer, kunnen we die capaciteit nog opdrijven”, geeft Waldmann aan.

Bewonersbrief

Buurtbewoners zullen geïnformeerd worden met een bewonersbrief. “Buurtbewoners met vragen kunnen steeds bij het team terecht. We geloven erin dat deze tijdelijke oplossing alle partijen ten goede komt. De verhuis is gepland voor midden oktober.”

De locatie in de Vuurtorenwijk ligt wat verwijderd van het centrum van Oostende, maar dat is volgens de schepen geen probleem. “We zien dat de mensen die naar de opvang komen zich doorheen de dag ook door de stad verplaatsen. Er zijn ook een tram en bushalte in de buurt. Volgens het team zou bereikbaarheid geen probleem mogen zijn.”