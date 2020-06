Dakloze valt medewerker van daklozenopvang aan met fles: slachtoffer loopt diepe snijwonde op Bart Boterman

03 juni 2020

14u36 11 Oostende In de daklozenopvang in Oostende is maandag een medewerker aangevallen door een man (24) met de Syrische nationaliteit. Hij sloeg met een lege fles op de rug van de medewerker.

Volgens het parket van Brugge was er geen concrete aanleiding voor het incident. Het slachtoffer verweerde zich en liep daarom een zware snijwonde op aan de arm. “De verdachte werd ondertussen door de onderzoeksrechter aangehouden op verdenking van opzettelijke slagen en verwondingen”, laat het parket van Brugge weten. De dader komt vrijdag voor de raadkamer, waar wordt bepaald of hij al dan niet langer in voorhechtenis moet blijven.