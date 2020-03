Daikin sluit twee dagen om bedrijf aan te passen zodat arbeiders op veilige afstand kunnen werken Leen Belpaeme

18 maart 2020

17u49 9 Oostende Daikin Europe in Oostende zal twee dagen sluiten om een nieuwe regeling voor de arbeiders uit te werken. Woensdagmorgen wilde het personeel van Daikin niet aan het werk uit ongerustheid rond het coronavirus.

Daikin nam al enkele maatregelen zodat arbeiders veilig konden werken, maar dat was volgens het personeel onvoldoende. Er heerste al enkele dagen onvrede over de manier waarop het bedrijf met de crisis omgaat. Woensdagmorgen zaten vertegenwoordigers van de vakbond rond tafel met de directie van het bedrijf. Uit dit overleg is een compromis uitgewerkt, waarbij het bedrijf even sluit om alle werkposten aan te passen naar de regels die opgelegd worden door de overheid. Sommige afdelingen konden al onmiddellijk de werking aanpassen en moeten wel verder werken. De productielijnen zullen vrijdag een halve dag opgestart worden om te bekijken of het bedrijf voldoet aan de wettelijke bepalingen.