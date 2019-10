Dagprijzen woonzorgcentra per kamer vastgelegd. “Huidige bewoners moeten zich geen zorgen maken. Hun factuur stijgt niet” Leen Belpaeme

10 oktober 2019

14u20 2 Oostende Het stadsbestuur heeft de dagprijzen voor de woonzorgcentra Lacourt en Boarebreker definitief vastgelegd. Huidige bewoners zullen dezelfde prijs blijven betalen, ook als ze naar een grotere kamer verhuizen. Voor de negen kleinere kamers in de nieuwe vleugel, zal dezelfde prijs aangerekend worden als voor de oudere kamers van dezelfde grootte. Vrijdag wordt deze beslissing bekrachtigd in het schepencollege.

Eerder was door het stadsbestuur al principieel vastgelegd dat er drie prijzen zouden worden gehanteerd zodra de nieuwe vleugel van WZC Lacourt in gebruik wordt genomen. De bestaande prijzen voor WZC De Boarebreker (55,25 euro) en voor de oude vleugel van WZC Lacourt (60,26 euro) blijven behouden. Daarnaast was er voor de grotere kamers in de nieuwe vleugel een nieuwe prijs vastgelegd van 62,26 euro. Hiervoor werd een dagprijsdossier ingediend bij het Agentschap Zorg en Gezondheid. “Met de opening van de nieuwe vleugel in zicht kunnen we meer gerichte informatie geven aan de bewoners van onze woonzorgcentra. Bewoners die er nu al verblijven, moeten zich geen zorgen maken. Hun factuur stijgt niet, ook al verhuizen ze naar een duurdere kamer”, legt Schepen voor Welzijn en Zorg Natacha Waldmann uit. De jaarlijkse indexering blijft wel van toepassing.

Wat de nieuwbouw betreft, zijn er twee kamertypes. Van de 79 nieuwe kamers hebben 70 kamers een oppervlakte van 22,4 m² en 9 kamers een oppervlakte van 18,6 m², wat even groot is als de bestaande kamers van WZC Lacourt. Voor die 9 kamers zullen we dezelfde prijs aanrekenen als de kamers in de bestaande vleugel. De nieuwe dagprijs van 62,26 euro voor de grotere nieuwbouwkamers zal enkel gelden voor nieuwe bewoners. Daarnaast blijft het aanbod aan goedkopere kamers ook bestaan”, zegt schepen Waldmann.

De prijzen voor de woonzorgcentra ligt gevoelig in Oostende omdat die volgens sp.a-stadsmakers veel duurder gemaakt werden onder het nieuwe bestuur.