Dagjestoeristen laten zich niet afschrikken door heisa rond volle treinen, ze komen wel beter voorbereid Leen Belpaeme

05 augustus 2020

16u14 0 Oostende De treinen spuwden woensdagmorgen met de belofte van mooi weer in het vooruitzicht opnieuw een pak toeristen uit in het station. Dinsdag bereikte De treinen spuwden woensdagmorgen met de belofte van mooi weer in het vooruitzicht opnieuw een pak toeristen uit in het station. Dinsdag bereikte burgemeester Bart Tommelein een akkoord met de NMBS om ervoo r te zorgen dat de uittocht terug naar het binnenland veilig kan verlopen na de chaos van vrijdagavond. De grote toeloop wordt pas vanaf morgen verwacht en ondertussen werden vandaag al de eerste hekkens opgezet. Wij spraken alvast met enkele dagjestoeristen of ze schrik hebben van de drukte?

Het is woensdag nog niet zo druk als op topdag vrijdag, maar toch kiezen al heel wat toeristen om van het mooie weer te genieten aan zee. Vrijdag zorgde de uittocht van de duizenden toeristen nog voor chaos en onthutsende beelden in het station van Oostende toen er lange tijd geen treinen konden vertrekken richting binnenland. Vandaag legde de NMBS opnieuw extra treinen in maar de meeste toeristen spraken van een rustige en aangename rit richting kust. De beelden van vrijdag hebben echter toch indruk gemaakt en zorgen ervoor dat dagjestoeristen hun voorzorgen nemen voor hun terugrit. Lies en Elena komen voor de middag aan met de trein in Oostende. De jongedames hebben een dagje strand op de planning staan. Ze hebben wel de beelden gezien van de chaos vrijdag in het station van Oostende, maar ze maken er zich niet druk in. “Ik heb enkel afgesproken met mijn ouders dat we mogen bellen dat ze ons komen halen als er echt problemen opduiken”, vertelt Lies uit Dendermonde. De drukte aan de kust schrikt hen niet af. “We zijn niet bang, maar we houden wel afstand. We zijn ook bewust vandaag al gekomen omdat het pas vanaf donderdag echt warm weer wordt en er dan misschien meer mensen zullen afzakken naar zee.” De dames hebben hun trip wel voorbereid. “We moesten vandaag nog niet reserveren voor het strand, maar we hadden het wel allemaal bekeken. Voor de terugreis zien we wel, maar als het te druk is dan hebben we al een alternatief.”



Ook Annelies en Lieselot willen vandaag genieten op het strand van Middelkerke. “Wat vrijdag gebeurd is zou eigenlijk niet mogen. Blijkbaar is het drukst tussen 18 en 20 uur om terug te keren en we zullen dus vroeger of later de trein nemen terug naar Roeselare. We zijn wel voorzichtig in deze tijden van corona. Mijn mama werkt in de zorg en mijn papa in een café. Ik werk ook als jobstudent in de horeca. We komen met veel mensen in contact dus we zijn echt wel bezig met de maatregelen zoals regelmatig handen wassen en een mondmasker dragen”, vertelt Annelies.

De NMBS zette vandaag 10 extra treinen in naar de kuststations, 5 heen en 5 terug. In het weekend gaat het om 14 extra treinen. Ondertussen werd voor het station al een led-scherm geplaatst dat mensen kan waarschuwen en ondertussen wijst op de mondmaskerverplichting. Net na de middag werd ook gestart met het plaatsen van hoge hekkens waardoor de toegang tot het station beter kan gekanaliseerd worden en er bij een grote toestroom kan geteld worden. Rond de middag waren ook al extra politiemensen aanwezig van de federale politie. Tegen donderdag moeten alle maatregelen in voege zijn om de grote drukte in goede banen te leiden.