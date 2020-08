Dagjestoeristen laten zich niet afschrikken door heisa rond volle treinen: “We hebben ons goed voorbereid”

Oostende

De treinen spuwden woensdagmorgen, met de belofte van mooi weer in het vooruitzicht, opnieuw een pak toeristen uit in het station. Dinsdag bereikte burgemeester Bart Tommelein een akkoord met de NMBS om ervoor te zorgen dat de uittocht naar het binnenland veilig kan verlopen na de chaos van vrijdagavond. De grote toeloop wordt pas vanaf morgen verwacht en ondertussen werden vandaag al de eerste hekkens opgezet. Wij spraken alvast met enkele dagjestoeristen of ze schrik hebben van de drukte.