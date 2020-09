Dader van moordpoging wordt in gevangenis betrapt met cannabis in onderbroek

Oostende

De dader van een moordpoging in Oostende is begin dit jaar tijdens z'n voorhechtenis betrapt met cannabis in de gevangenis. Mohammad A. (28) stak vorige zomer de uitbater van een kledingwinkel in de Hertstraat twee keer in de buik met een mes. Hij kreeg voor de moordpoging 6 jaar cel en riskeert nu bijkomend nog eens 6 maanden gevangenisstraf.