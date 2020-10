Dader van moordpoging krijgt nu 4 maanden extra voor cannabis in gevangenis Siebe De Voogt

05 oktober 2020

16u22 2 Oostende De dader van een De dader van een moordpoging in Oostende heeft 4 maanden extra cel gekregen, nadat hij begin dit jaar betrapt werd met cannabis binnen de gevangenismuren. Mohammad A. (28) stak vorig jaar de uitbater van een kledingwinkel neer en kreeg daarvoor al 6 jaar gevangenisstraf.

De Brit van Pakistaanse origine kreeg het op 22 juli vorig jaar aan de stok met een winkeluitbater met wie hij samenwerkte. Mohammad A. ging in de winkel een mes halen, stapte op het slachtoffer af en stak hem twee keer in de buik. Hij liet de man nadien stervend op de grond achter. Op 9 maart kreeg A. 6 jaar cel voor de moordpoging.

In onderbroek

Vorige maand bleek in de Brugse rechtbank dat hij tijdens z’n voorhechtenis in de gevangenis betrapt werd met cannabis op zak. “Op 5 januari merkten cipiers na het bezoek een doordringende cannabisgeur op ter hoogte van de tafel van de beklaagde”, stelde de procureur. “Bij de fouillering werd 12,20 gram cannabis aangetroffen in z’n onderbroek. Aan de cipiers verklaarde de beklaagde dat hij de drugs van zijn bezoek had gekregen.” De advocaat van Mohammad A. vroeg de rechter om mildheid. Zijn cliënt verklaarde dat hij in de gevangenis drugs gebruikte tegen de nachtmerries die hij sinds de feiten heeft.