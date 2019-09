Daar zijn de onderwaterrobots: ze speuren in Noordzee naar munitie en scheepswrakken Leen Belpaeme

17 september 2019

15u06 0 Oostende Met onderwaterrobots gebieden in de Noordzee onderzoeken, die vroeger niet bereikt konden worden. Dat is het opzet van het Marine Robotics Centre dat het Vlaams Instituut voor de Zee heeft geopend in Oostende. De drie robots kunnen zelfstandig aan de slag op zee, onder andere om een beter beeld te krijgen op munitie en scheepswrakken.

De onderwaterrobots zijn in België al gebruikt door bedrijven en het leger, maar worden nu ook voor het eerst ingezet voor wetenschappelijk onderzoek. Het VLIZ kreeg 3 miljoen euro van de Vlaamse overheid om met de robots aan de slag te gaan. Hun namen zijn niet toevallig Zonnebloem, Barabas en Adhemar. “De robots werden vernoemd naar bekende professoren uit stripverhalen”, vertelt Bart De Smet, wetenschappelijk medewerker Communicatie bij het VLIZ.

“Ze zijn complementair aan elkaar en bieden heel wat voordelen. Zo heeft een onderzoeksschip sowieso een limiet. We kunnen door de diepgang van een schip bijvoorbeeld niet te dicht bij de kust varen. Door het gebruik van een robot kunnen we nu gebieden dichtbij de kust in kaart brengen waar we vroeger niet terecht konden. We kunnen dichter bij de bodem om beelden te nemen, die daardoor in een hogere resolutie zullen zijn.”

Munitiestortplaats Paardenmarkt

De robots kunnen onder meer gebruikt worden voor detailopnames van de diepzee, maar kunnen ook autonome observaties doen van de fundering van offshore-windparken. Verder zijn ze handig bij het opvolgen van de ondiep gelegen WOI-munitiestortplaats Paardenmarkt in Zeebrugge. Bovendien kunnen ze ingezet worden om scheepswrakken van dichterbij te bekijken.

In de zee werken, brengt altijd gevaren met zich mee. Door robots in te zetten, verhogen we de veiligheid Bart De Smet

Doordat er ook autonoom kan gewerkt worden, winnen de wetenschappers tijd. “Zogenaamd ‘zeegaand onderzoek’ is duur, waardoor het niet evident is om een onderzoeksschip gedurende langdurige periodes specifieke parameters te laten meten. Een ‘Unmanned Surface Vehicle’ zoals de robots is specifiek ontworpen om gedurende lange periodes autonoom te varen en metingen uit te voeren. Hierdoor kan op een kostenefficiënte manier een groter gebied onderzocht worden.” Nog een belangrijke voordeel is dat er veiliger kan gewerkt worden. “In de zee werken, brengt altijd gevaren met zich mee. Door robots in te zetten, verhogen we de veiligheid”, zegt Bart De Smet.

Marien Station Oostende

De drie robots betekenen nog maar de start van het Marine Robotics Centre. “Er zal ook op zee steeds meer technologie ingezet worden. De bedoeling is dan ook om een volledig centrum uit te bouwen binnen een internationaal netwerk. Zo werd de Zonnebloem al ingezet in Nieuw-Zeeland. We willen een internationale kennishub zijn voor onderwaterrobotica.”

Het centrum krijgt onderdak in het Marien Station Oostende langs de Slipwaykaai. “Hier komt een technische werkplaats waar de toestellen onderhouden worden. De ruimte hier zal nog uitgebreid worden", aldus Bart De Smet.