Daar zijn de nieuwe emoji-verdwaalpalen op het strand Timmy Van Assche

27 juni 2019

16u21 0 Oostende Donderdag werden op het strand, tussen de strandbars Bondi Beach en Polé Polé, de nieuwe verdwaalpalen geïnstalleerd.

Eerder deze maand stelden het stadsbestuur en Toerisme Oostende ‘Het Nieuwe Strand’ voor tussen de Hertstraat en Vlaanderenstraat.Op die strook is bijvoorbeeld roken uit den boze en worden andere ecologische en milieuvriendelijke ideeën uitgetest. Zo komt er ook een drinkwaterfontein en wordt de herbruikbare drinkfles Dopper gepromoot. Maar nog een nieuwigheid op dit stuk strand zijn de nieuwe verdwaalpalen. Daarop staan niet langer de bekende strandbal of treintje, maar emoji’s. “De palen krijgen een hedendaagse toets, aangepast aan de leefwereld van jongeren en kinderen vandaag”, merkt het stadsbestuur op. Bovenop de palen pronken dus drie bekende emojo’s: een smiley, hartje en lachend kakje. De stadsdiensten waren donderdag druk in de weer om de palen stevig in het zand te steken. Eerst werd een put van zowat een tot anderhalve meter gegraven. Daarin werd dan een verankering gestopt, waarin de uiteindelijk paal recht komt te staan.